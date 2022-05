Soome hangib endale LNG-laeva

LNG-laev Horvaatias. Foto: Pixcell/Scanpix

Soome teatas täna, et on lõpusirgele jõudnud LNG-laeva hankimisega USA ettevõttelt Excelerate Energy.

Eesmärk on laev gaasivõrguga ühendada selle aasta neljandas kvartalis. Leping sõlmitakse kümneks aastaks. See on mõeldud Soome ettevõtetele. Kuhu tuleb, seda räägitakse veel läbi, läheb vaja lube ja ettevalmistustöid, nendega läheb erakordselt kiireks, ütles Soome rahandusminister Annika Saarikko reedel pressikonverentsil.

