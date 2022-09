Ekspert: venelased kardavad järgmist pealetungi

Ukraina sõdur seismas hiljuti vabastatud territooriumil Harkivi oblastis. Foto: AP/Scanpix

Ukrainlased on vabastanud ligi 10 000 ruutkilomeetrit territooriumit, ent praegu vajavad üksused reorganiseerimiseks ja jõudude koondumiseks aega, rääkis hommikuprogrammis Ukraina sõjapäevikut pidav vaatleja Igor Taro.

Siiski on Taro sõnul üldine veendumus, et Ukraina peab avama järgmise pealetungi põhisuuna. „Eks venelastel on väike hirm ka, et kust see järgmine löök tuleb,“ ütles ta. See võib toimuda ilmselt lõuna suunal.

