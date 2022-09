Teadlane rikaste TOPis: teadlased peaks mitte ainult jutustama, vaid ka tegema

Teadlane ja ettevõtja Mart Ustav leiab, et teadlaste ja ettevõtjate tegevuses on palju sarnaseid jooni. Foto: Väinu Rozental

Selle kõrval, et õpetada ja öelda, mida ja kuidas tuleks teha, peaksid teadlased ise ka ettevõtlikud olema, sõnas koroonavastase ninasprei loonud ettevõtte Icosagen looja Mart Ustav.

“Ka teadlastel on aeg laiemalt ringi vaadata, neil on kindlasti šanssi ettevõtluses läbi lüüa. Teadlaste ja ettevõtjate tegutsemismall on paljuski sarnane ja ma arvan, et nad oleksid väga head ettevõtjad, kui nad seda tahaksid,” leiab Ustav.

