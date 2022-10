Matti Maasikas: sõja olukorras mõeldakse sõjast, muu on spekulatsioon

Matti Maasikas. Foto: Madis Veltman, Postimees/Scanpix

Meie peamine eesmärk peab olema toetada Ukraina võitu ja see saab olema selline, mis on ukrainlastele piisav võit, neid rünnati, nemad panevad need piirid maha, rääkis Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas.

Eesti üks kogenuim diplomaat, praegu Euroopa Liidu nimel kõnelev Maasikas rõhutas Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et Ukraina võit toob kaasa ka fundamentaalsed muutused ka Venemaal, aga kuidas see kõik minna võiks on puhas spekulatsioon. “Praegu Kiievis igapäevase sõja sees olles neid asju niimoodi ei mõelda, et kuidas suheldakse Venemaaga 10 või 20 aasta pärast,” märkis Maasikas.

