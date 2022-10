Teadustööd sahtlist välja – TalTechi programm viib teadlaste ideed ühiskonda

Matti Maasikas: sõja olukorras mõeldakse sõjast, muu on spekulatsioon

Meie peamine eesmärk peab olema toetada Ukraina võitu ja see saab olema selline, mis on ukrainlastele piisav võit, neid rünnati, nemad panevad need piirid maha, rääkis Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas.

