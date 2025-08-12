Tagasi 12.08.25, 10:48 Peeter Tali: Trumpi ja Putini kõnelustel hoiab jõupositsiooni Kreml Kuigi USA president Donald Trump püüab Ukraina sõja lõpetamise kõnelustel Venemaaga olla liider, siis jõupositsioon ikkagi Vladimir Putini käes, rääkis julgeolekuekspert Peeter Tali.

USA president Donald Trump ja Venemaa liider Vladimir Putin

Foto: AFP/Scanpix

“Venemaa edu on see, et Putinil õnnestus Trumpiga laua taha saada, Ameerika sanktsioonide ultimaatum ebamäärasesse tulevikku edasi lükata või tänase seisuga laualt maha saada,” selgitas Tali Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Ja nagu venelased ikka, räägivad läbi selle üle, mida nad veel vallutanud ei ole, mis meile on väga halb.”

Samuti rääkis Tali, et nüüd Putin saab ka kodumaal näidata, et suhtleb taas lääneriikidega. Küll aga lisas ta, et vaatama peab ka laiemat pilti ning mõistma, et Putini selja taga on Hiina, Põhja-Korea ning Iraan.

Samuti tuli juttu ka sellest, millist tulemust läbirääkimistelt võiks reedel oodata ning miks Trump ei võta laua taha rääkima ikkagi Ukrainat ning Euroopa riike.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Kristjan Kurg.