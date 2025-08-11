Äripäev
Tesla plaanib siseneda Suurbritannia elektriturule

Tesla on esitanud Suurbritannia energiaregulaatorile Ofgem taotluse, et saada luba elektrienergia tarnimiseks Suurbritannia kodumajapidamistele.
Tesla autode müük on languses, mida seostatakse kasvava konkurentsi ning Tesla tegevjuhi Elon Muski poliitilise tegevusega.
  • Tesla autode müük on languses, mida seostatakse kasvava konkurentsi ning Tesla tegevjuhi Elon Muski poliitilise tegevusega.
Kui taotlus kiidetakse heaks, avaneb Teslal võimalus konkureerida mitmete suurte energiakontsernidega, kes praegu varustavad elektriga kodusid üle Inglismaa, Walesi ja Šotimaa, kirjutas CNN.
