Tagasi 12.08.25, 14:00 10 nõuannet, mis panevad kasutajate loodud sisu brändi kasuks tööle “Inimene usub inimest, mitte logo,” ütles Burger Kingi Baltikumi turundusjuht Heleri Harineem, kes jagab kümme nõuannet, kuidas panna tööle kasutajate loodud sisu. Meta Advisory mõjuisikute erikonsultandi Anett Veske sõnul on mõjuisikud partnerina sama olulised kui ajakirjanikud.

Burger Kingi Baltikumi turundusjuht Heleri Harineem ja Meta Advisory mõjuisikute erikonsultant Anett Veske.

Foto: Marko Mumm

Kuidas panna sotsiaalmeedias enda kasuks tööle nii mõjuisikute kui ka kasutajate loodud sisu? Sotsiaalmeedia konverentsil jagasid oma praktilisi nõuandeid Burger Kingi Baltikumi turundusjuht Heleri Harineem ja Meta Advisory mõjuisikute erikonsultant Anett Veske.

Äripäeva raadio saates “Eetris on turundusuudised” ette mängitud ettekannetest räägib esmalt Heleri Harineem, kuidas kasutada maksimaalselt ära kasutajate loodud sisu, et suurendada brändi nähtavust ja usaldusväärsust. Harineem jagab kümme konkreetset nõuannet ja toob näiteid lahendustest, mis on Burger Kingis hästi toiminud ja mida tasub ka teistel proovida.

Saate teises pooles jagab Anett Veske oma kogemusi ja nõuandeid mõjuisikutega töötamisest. Ta selgitab, miks tuleks mõjuisikuid käsitleda sama olulise partnerina kui ajakirjanikke, ning annab suunised, kuidas valida brändiga sobiv mõjuisik ja mida silmas pidada, et koostöö tooks tulemusi.

