Energiakaupleja: on täiesti olemas stsenaarium, et energia hind kukub

Baltic Energy Partners OÜ kontoris ettevõtte juhatuse liige Marko Allikson. Foto: Eiko Kink

Võimalik on selline stsenaarium, et kogu talv tuleb pehme, tuuline ja soe, mahutid on täis ning sellisel juhul gaasi hind kukub, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Alliksoni sõnul aga ei ole suurt vahet, kas LNG-terminal tuleb Soome või Eestisse. Suure tõenäosusega jõuab maagaas tema sõnul päeva lõpuks meieni. Hetke, mil Soome kasutaks ära kogu laeva tarnemahu, ei pruugi üldse tulla ning tema sõnul ei tule ka Euroopas sel talvel puudust LNGst.

