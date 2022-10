Tuntud telesaatejuht raskest kevadest: hambad ristis pingutasin, mõtlesin eriala vahetada

Igal ettevõttel on oma ettekujutus ja praktika, kuidas protsessid võiksid välja näha, ning samuti erinevad probleemid, mis olenevalt äri olemusest lahendamist vajavad. Toome seekord teieni kolm edulugu, kuidas kodumaised ettevõtted on oma lepingutega seonduvaid protsesse kiirendanud. Fookuses on lepingute ettevalmistamine, allkirjastamisele saatmine, allkirjastamine ning hoiustamine.