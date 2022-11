Äripäeva juhtimiskool: tänapäevane juht mõtleb nagu disainer

Andres Kostiv. Foto: Äripäev

"Ebakindlas ja muutlikus keskkonnas ellu jäämiseks ja mitte ainult - ka edu saavutamiseks, tuleks võtta omaks agiilsed praktikad. See võimaldab kiirelt kohaneda ja muutunud turuvajadusele koheselt reageerida," räägib saates Äripäeva IT Koolituste koolitaja, kasutusmugavuse (UX) disainer ja konsultant Andres Kostiv.

"Muutuste juhtimise üks põhimõtteid on kõigi tiimiliikmete omanikutunne uue tööviisi või lahenduse kasutamisel. Seda saab teadlikult kujundada alustades lihtsaimast - iga tiimiliikme ideede põhjalikust ära kuulamisest. Kiirete lahenduste loomiseks on hea kasutada näiteks disainisprindi meetodit, mis aitab sisuliselt nelja päevaga luua uue toote või teenuse idee ja prototüübi ning katsetada selle toimivust ka reaalsete klientidega," kinnitab Kostiv, kes lisaks disainisprintide läbiviimisele erinevates ettevõtetes õpetab seda meetodit kasutama ka IT Koolituste koolitustel.

"Disainmõtlemine võimaldab ettevõtetel juurutada uusi tööriistu ja meetodeid, mis aitavad arendada oma tooteid ja teenuseid kliendikeskselt, kiirelt ning tulemuslikult. Olgu tegu Partnerkaardi äpi, Apollo TV, mistahes ettevõtte uue veebilehe või hoopis politseiuurijate järgmise põlvkonna töölaua kujundamisega," räägib Kostiv.

Millist kasu loob agiilne toimimine tänases VUCA maailmas, mida kujutab endast Google disainisprint ja kuidas aitab see ettevõtetel keerulisi probleeme kiiremini lahendada, samuti, milline on moodne veebileht räägivad saates disainer Andres Kostiv ja Äripäeva koolituste juht Kadri Kiigema.

Kuula saadet siit: