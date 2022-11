Indrek Kannik: Katari MM tõi esile raha mürgitusnähud

Sõda ja maailmamajanduse ebastabiilsus on kõikuma löönud ka kindlustusäri

Ajaloolise inflatsioonikasvu mõju on lisaks teistele valdkondadele jõudnud ka kindlustusvaldkonda - hinnatõus on tugevalt mõjutanud varakindlustuse kahjude väljamakseid ning suurt mõju on siin näha just ärikinnisvara puhul, kus mitmetel juhtudel on kindlustusobjektid kujunenud alakindlustatuks, ütles BTA varakindlustuse tootejuht Katrin Stöör.

