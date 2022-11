SEB ettevõtetele: maksepuhkust saab, intressi madalamaks mitte

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov ja SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor räägivad Äripäeva raadio saates majanduse väljavaadetest. Foto: Äripäev

Kui ettevõttel tekib laenu teenindamisel raskusi, on märksa suurem efekt maksegraafiku ülevaatamisel, kui intressimäära muutmisel, märgib saates SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

"Kui ettevõtte äriplaan on vettpidav ja tegemist on ajutise raskusega, on see koht, kus rääkida maksepuhkusest," leiab Sokolov ja lisab, et kui ettevõte ei jaksa intressi maksta, järelikult on ta ammu kimpus põhiosa maksmisega. Pank peab Sokolovi sõnul hoiustajate raha välja andes olema vastutustundlik ja riskid tuleb maandada.

Milline on majanduse hetkeseis, miks on SEB majandusprognoos keskmisest optimistlikum, kuidas on muutunud ettevõtete laenukäitumine ja millised on tööstuse ekspordi väljavaated, räägivad saates SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Juttu tuleb ka Baltikumi suurettevõtete finantsjuhtide uuringu olulisematest tulemustest – mis saab äridest järgmisel aastal, kas ja millist hinnatõusu on oodata ja milline on ettevõtete üldine meelsus. Saadet juhib Mai Kroonmäe.