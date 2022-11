Margus Rink: jaanuari alguses võib tulla raske aeg

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Coop Panga juht Margus Rink on näinud esimesi märke laenuturu raskenemisest, kuid kõige raskema faasi kohta peaks selgus ilmuma jaanuari alguses, kui selja taha on jäänud head meeleolu loovad jõulud ja postkasti jõuavad energiaarved.

Rink rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tõusvate intresside keskkonnas pangad teenivad alguses hästi, kuid ühel hetkel hakkavad kõrgemad intressid mõjutama ka laenuportfelli kvaliteeti. "Praegu ei ole seda näha, aga kui intressid lähevad niimoodi edasi ja kui periood jääb pikaks, siis see tähendab ühel hetkel ikkagi seda, et teatud laenud jäävad hätta," märkis Coop Panga juht.

