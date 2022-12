Keemiatööstuse TOPi ettevõte: alati tuleb endalt küsida, kuidas mu toode maailma paremaks muudab

Akzo Nobel Balticsi juht Elena Past ja KPMG tehingunõustaja Dmitri Ševoldajev arvavad, et eelseisev poolaasta kujuneb veel keeruliseks, kuid siis hakkavad olud taas paranema. Foto: Sigrid Kõiv

Seekord on saate teemaks keemiatööstuse TOP. Stuudios on TOPi viienda ettevõtte Akzo Nobel Balticsi juht Elena Past ja KPMG tehingunõustaja Dmitri Ševoldajev.

Akzo Nobel on aastaid jätkusuutlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse põhimõtete juurutamisega tegelenud. Elena Past rääkis, et kui me tahame elada säästlikkumalt ja keskkonnasõbralikumalt, siis nõuab see vastutustundlikelt ettevõtetelt palju investeeringuid. See ei tule rahata ja kui klient ei ole valmis seda kinni maksma, siis pole võimalik elu maa peal paremaks muuta. „See on nii igas valdkonnas: me peame kasutama vähem ja ostma kallimat toodet,“ selgitas Past.

