Taastuvenergia eksperdid: põlevkivi ja tuumajaam tähendavad 10–15 aastat kallist elektrit

Cleantech Estonia tegevjuht Erki Ani (vasakult), Sunly AS tegevjuht Priit Lepasepp ja Cleantechi saatejuht Mart Valner. Foto: Foto: Andres Laanem

Kallist elektri hinnast me lähiajal ei pääse, aga põlevkivi ja tuumajaam tähendaksid seda, et meil on veel 10–15 aastat kallis elekter, rääkisid energiavaldkonna eksperdid värskes raadiosaates "Cleantech".

"Järgmine aasta tuleb veel hullem kui see aasta. Just seetõttu, et kui sel aastal me kogusime gaasi Venemaalt, siis järgmisel aastal me seda enam ei tee ja Euroopas on kindlasti väga suur probleem," rääkis Sunly ASi tegevjuht Priit Lepasepp.

Ta lisas, et gaasi asendamine on Euroopa riikide jaoks väga suur ülesanne. Kui enne prognoositi, et elektri hind tuleb kiiresti alla, siis täna on näha, et planeeringute vastu võitlemine tuule- ja päikeseenergias on suur probleem, märkis Lepasepp.

Milliseid lahendusi on idufirmade valdkonnas energiakriisi lahendamiseks loodud, rääkis saates Cleantech Estonia tegevjuht Erki Ani.

Koos saatejuht Mart Valneriga vaadati otsa ka sellele, kuidas 2022. aasta on rohetehnoloogia valdkonnas läinud, ja loomulikult sellele, mis ootab ees järgmisel aastal.

Lisaks arutati inseneride puuduse ja riiklike regulatsioonide üle. Kas rohepööre on halva maiguga ja miks seda vaja on? Millist rohepesu tehakse investoritele ja milline on hajaenergeetika tulevik? Need ja paljud teised küsimused saavad vastuse juba saates.