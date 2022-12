Artikkel

Miljonär: "Nii rumalad mehed seda raadiot ei kuula!"

TV3 "Stuudio" saatejuht Katri Teller ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi on mõlemad nüüdseks miljonäridest investorid, kes suure osa oma palgatulust on aastaid järjest investeerimisportfelli suunanud. Foto: Erakogu

Vastuseks majandusteadlase Kristjan Liivamäe provokatiivsele küsimusele, mida ütleks TV3 Stuudio saatejuht Katri Teller meestele, kelle meelest naiste koht pole finantsturul investeerimisega tegeleda, ei suutnud ennast ise üles töötanud kinnisvaramiljonärist naine nördimust tagasi hoida.

"Mehel peaks olema hea meel, et naisel on endal raha, mistõttu on ta mehega koos tõesti vaid armastuse pärast," sõnas Teller vastuseks sellele küsimusele. Liivamägi aga täiendas, et tegelikult on naiste koht just finantsturul aktsiate noppimise juures, sest neil on meeste ees investeerimisel lausa üks lihtne eelis, mistõttu teenivad naised meestest keskmiselt suuremat riskiga korrigeeritud tootlust.

