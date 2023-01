Nõgene: Hiina koroonalainel tuleb silm peal hoida

Tallinki juht Paavo Nõgene Tallinki uuel laeval MyStar Foto: Liis Treimann

Hiina ulatuslikul koroonalainel tuleb silm peal hoida, hoiatas Tallink Grupi juht Paavo Nõgene. Samas on ta kurb, et Euroopa Liit pole suutnud ühist otsust teha, et Hiinast tulevatele inimestele testimiskohutus kehtestada.

“Selge on see, et kui Itaalia näitel saabub lennukitäis, kellest pooled on haiged, siis nad levitavad viirust edasi,” rääkis Nõgene Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

