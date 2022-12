Tallink sai 280miljonilisele laenule kolm aastat pikendust

Halduskohus: AS Giga peab tasuma üle poole miljoni euro makse

Tartu halduskohus nõustus maksu- ja tolliametiga (MTA), et Janek Veeberi ja tema poja Franek Veeberi juhitud AS Giga on sularahatehingute varjus jätnud tasumata kokku üle 521 000 euro eest makse.

