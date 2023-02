Obskuurne majandus: maailma kuulsaim koristamisguru viskas harja nurka

Kuulus T-särgi voltimise ekspert Marie Kondo on nii mõjukas, et teda kutsuti isegi Oscarite galale. Niisama. Foto: AFP/Scanpix

Maailma kõige kuulsam koristamisguru Marie Kondo ütles, et ega ta enam ei hoiagi kodu niivõrd korras.

See on tõeline skandaal, sest ta kasvatas koristama õpetamisega oma vara väärtuse miljonitesse. Ka Eestis on tema ametlikke konsultante.