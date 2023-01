Obskuurne majandus: inimestega raha eest jalutamine on tulus ja vajalik äriidee

Kas sina teeksid professionaalse jalutaja tööd? Foto: IMAGO/Scanpix

Üks mees Los Angelesest tuli ideele, et võiks inimestega raha eest jalutamas hakata käima.

Esialgu pidi see nali olema, aga ajapikku sai selgeks, et jalutamiskaaslase teenus on ikkagi väga vajalik. Digiühiskonna mure on, et kuigi me oleme globaalselt tõhusamalt ühenduses kui kunagi varem, siis reaalset suhtlust on aina vähem ning me tunneme end üksikuna. Eriti mehed.

