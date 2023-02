Obskuurne majandus: jäämehe amet oli omal ajal lausa seksikas

Ameerika jäämehed jääd saagimas. Foto: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Jääkaubandus. Enne külmkappide leiutamist oli külmunud vesi üks tulus tööstusharu, mille suursugusus on täna võib-olla unustuse hõlma vajunud.

Jää oli 19. sajandil vajalik komponent toitude säilitamisel, aga veel põnevam on see, kuidas jäämehe amet oli tol ajal väga ihaldatud. Arvati, et see on amet, mis tähendas dollaritesse ja naistesse uppumist. Miks ometi, kuula saatest “Obskuurne majandus”.