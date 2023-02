Ajakirjanik: tehisintellekt on paljude ettevõtete jaoks lihtsalt sõnakõlks

Börsiajakirjanik Aivar Õepa. Foto: Andras Kralla / Äripäev

Tehisintellekt mainitakse sõnakõlksuna investoritele ära, et nad trendidest näiliselt maha ei jääks, rääkis Äripäeva hommikuprogrammis börsiajakirjanik Aivar Õepa.

„Hirmuga näidatakse investoritele, et me ei jää trendidest maha ja teame, mis viimane moesõna on,“ rääkis Õepa tehisintellekti kasutusest. „Midagi sarnast oli roheline maailmavaade ja võrdsus juhtkondades. See on üks punkt, mille sa pead täitma majandusaasta raportis.“