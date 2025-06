Tagasi 13.06.25, 14:15 “Vabandust, aga see on täielik jama!” Väikeinvestor vajab ülevõtmiste puhuks tõhusamat tuge Sundülevõtmise järgne kohtupraktika Eestis vajab paremat korraldust. Eeskuju leiab Skandinaaviast, kirjutab Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni.

Enefit Greeni allesjäänud väikeaktsionäride ülevõtmine toimub viimastel kümnenditel toimunutega võrreldes eeskujulikult nii hinna kui ka selle sobivuse kujundamise poolest.

Vähetõenäoline, et mõni investor hakkaks saadavat hüvitist vaidlustama. Ka senine Eesti kohtupraktika oma erakordse aja- ja rahakuluga on väga tugev argument sellise kohtuvaidluse ärajäämiseks. Protsess on osutunud ebatõhusaks juba sellisel määral, et vajab kapitalituru arenguks reformi.