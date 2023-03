"Ärge äratage Narva inimeses metslooma"

Katri Raik. Foto: Liis Treimann

Peamised põhjused, miks Ida-Virumaal said suure toetuse üksikkandidaat Mihhail Stalnuhhin ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas kandideerinud Aivo Peterson, peituvad rahulolematuses ja protestis, leiab Narva linnapea Katri Raik.

Raik rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et valijatele jääb mulje, et riik ei pane Ida-Virumaad kui piirkonda tähele. "Tundub, nagu Ida-Virumaale elama jäämine on kangelastegu," märkis Raik.