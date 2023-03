Globaalse haardega majatootja paljastab eduka laienemise saladused

Vasakult Paavo Siimann, Birgit Linnamäe ja Toomas Prangli. Foto: Andres Laanem

Välisriikidesse laienemine on ettevõtetele suur võimalus, aga kõigile see edukalt ei lõppe. Mis on aga eduka laienemise saladus?

Välisriikidesse on laienenud nii väikesed kui suured ettevõtted, seega ühtki kindlat reeglit pole, millal on õige aeg laieneda. Aga millele tähelepanu pöörata enne laienemise planeerimist ja kust alustada? Kui eksportivatest ettevõtetest 74 protsenti on kuni 19 töötajaga väiksemad ettevõtted, siis laienetud on erinevalt läbi võrgustike või põhjaliku ettevalmistusega. Saates arutletakse, millistel juhtudel tasuks luua tütarettevõte ja palgata töötajaid kohapeal, millal jätkata koordineerimist eemalt. Juttu tuleb ka ebaõnnestunud laienemisest.

Saatejuht Paavo Siimann arutleb ettevõtte väliriikidesse laienemise teemal nüüdseks juba 15 riiki laienenud arhitektuur-i ja majatootmise ettevõtte Kodasema osaniku ja tegevjuhi Birgit Linnamäe ning advokaadibüroo Sorainen partneri Toomas Prangliga.