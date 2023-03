Artikkel

Obskuurne majandus: kas Brändon või Rändy on rumalamad ja vaesemad kui Karl või Sander?

Eesti lapsed Kadriorus. Mõni neist võib olla Rändy, mõni Sander. Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Mida teie arvate lastest, kelle nimi on Brändon või Trevor, Tyson või Randy? Või siis Sheryl, Änžeelica või Chätryn? Mõned vanemad panevad oma lastele sellised nimed hea meelega. Need vanemad, kes kohe kindlasti selliseid nimesid ei paneks, peavad taolisi nimesid aga naeruväärseteks. Samuti võib selline nimi ellu tuua parajalt takistusi, isegi diskrimineerimist.

Eelarvamust, et eksootilise, võõrapärase või võimalikult keeruka nimega inimesed on madalama majandusliku, haridusliku või sotsiaalse staatusega, on Saksamaal nimetatud kevinismiks. Sest nimi Kevin on üks klišeelik näide 80-90ndatel poistele pandud angloameerika nimest. Ja läänesakslased peavad seda idasakslasest ossi nimeks: järelikult on Kevin vaene ja vähem haritud.