Wise'il on 70 bumerang-töötajat üle maailma

Kuidas teha majandusaasta aruande esitamine endale lihtsamaks

Üheks peamiseks mureks seoses majandusaasta aruannetega on see, et ettevõtjad lihtsalt ei tegele nendega või tehakse seda liiga hilja, ütles Triniti advokaadibüroo juhivpartner Ergo Blumfeldt saates "Triniti eetris".

Üheks peamiseks mureks seoses majandusaasta aruannetega on see, et ettevõtjad lihtsalt ei tegele nendega või tehakse seda liiga hilja, ütles Triniti advokaadibüroo juhivpartner Ergo Blumfeldt saates "Triniti eetris".