Artikkel

Wise on üks neist, kellel on raha Silicon Valley Bankis

Wise'i asutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann postitas Twitterisse, et nende ettevõttel on raha SVBs. Foto: Liis Treimann

Wise’i asutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann postitas Twitterisse, et neil on väike osa ettevõtte rahast SVB pangas kinni.

Käärmann teatas Twitteris, et on Silicon Valley Banki suur fänn – nad on aastate jooksul olnud väga abivalmis ning Wise on neilt varem ka laenu võtnud.