Coach'iv juhtimine pole mingi pehmode värk

Juhtimiskonverentsi Coaching 2023 produtsent Aira Tammemäe, Forus Grupi juhatuse esimees Margus Nõlvak ja juhtimis-coach Jaanika Rannula jagavad saates coaching'u tehnikaid, mida juht saab oma töös kasutada. Foto: Äripäev

Margus Nõlvak juhib Forus Gruppi, kus töötab üle 1500 inimese ja mis kõrvaltvaatajale tundub suhteliselt maskuliinne: kinnisvarahaldus, turvateenused, tehnohooldus … Eeldaks, et paremini toimivad konkreetsed käsuliinid ja ülesannete jagamine, kuid tema sõnul sellest täna ei piisa.

„Mina pole oma elus töötanud ettevõttes, kus juhitakse läbi käskude, keeldude ja reeglite,“ toob Margus Nõlvak välja oma kogemuse ja kinnitab, et tõesti on vajalik paika panna teatud rutiinid, kuid tänapäeval muutub elu nii kiiresti, et töötajate loominguline panus on kriitilise tähtsusega. Just sellise potentsiaali avamisele panustab ta täna oma juhi töös.

Mina-sõnum „Ma kuulen, ma näen, ma märkan“ või „Valgusfoori tehnika“ uute projektide käivitamisel ja „Kahe tooli tehnika“ meeskonnasiseste konfliktialgete lahendamisel on mõned näited, millest saates "Coach'iv juhtimine" juttu tuleb.

Need kõik on professionaalses coaching'us kasutatavad tehnikad, mida iga juht saab tegelikult kasutada oma igapäevatöös hoolimata sellest, kas või millisel määral ta on coaching'u koolitusi läbinud.

Juhtimis-coach Jaanika Rannula rõhutab, et coaching on ka professionaalselt läbiviiduna äärmiselt süsteemne tegevus ja alati tuleb endalt küsida, mis on eesmärk. Ta võtab saates toodud näited kokku nii: „Neid tehnikaid saab juht rakendada siis, kui keegi teine on veel ruumis.“