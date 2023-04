Obskuurne majandus: Euroopas lööb laineid roosa kokaiin

Selline hunnik roosat kokaiini võib maksta arvestatava summa. Foto: Ohio Recovery Centre

Teadupärast on kokaiin kraam, mida igaüks omale lubada ei saa. Lääne-Euroopas, eriti Hispaanias aga on viimase aja trendikaim narkootikum roosa kokaiin, mis on veel kallim kui päris kokaiin.

Kummaline ja obskuurne selle juures on, et isegi kui see on kallis ja trendikas just rikkurite seas, siis ta ei ole päriselt ei kokaiingi ega ka mitte kuigi kvaliteetne.