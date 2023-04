Tehasejuht: tootmises levis jutt, et robot teeb ära üksluise ja raske töö

Andres Tamm (vasakul), Kristo Kaugija ja Indrek Grossthal. Foto: Marko Mumm

Pakume saates "Tööstusuudised eetris" kuulamiseks aruteluringi "Kuidas arendusprojekt tootmispõrandal ära juhtida?", kus oma kogemusi jagavad pakendilahenduste pakkuja Nefab Packaging Eesti tehasejuht Andres Tamm, Orkla Eesti Põltsamaa tehase juht Indrek Grossthal ja trükiteenuseid pakkuva Joon OÜ juht Kristo Kaugija.

Grossthal tõdeb vestluses, et nende tehasel on robotite juurutamises positiivne kogemus, sest töötajad nägid, et robot teeb väga lihtsat tööd, mida inimene enam tegema ei pea.

"Meil läks majas laiali positiivne sõnum, et see, mida robot tegelikult teeb, on ju väga lihtne füüsiline töö. Inimene ei pea seda enam tegema ja inimesed saab suunata mõttekamale tööle, kus nad saavad edasi areneda ja ei pea tegema ainult füüsiliselt rasket üksluiset tööd," rääkis Grossthal.

Kristo Kaugija ütleb, et muutuste läbiviimine tootmise juhtimises vajab alati väga head kommunikatsiooni, kuna töötajate seas tekitavad muutused ebakindlust. „Kas mind asendab nüüd masin? Kas mul homme enam tööd on?“ tõi ta näite küsimustest, mis vajavad alati vastamist.

Globaalse haardega pakendilahenduste pakkuja Nefab Packaging Eesti tehasejuht Andres Tamm rääkis, et ERP (ettevõtte ressursside planeerimine) on neil rakendatud ja järgmisel aastal on oodata süsteemi uuendamist. Järjest enam tõuseb aga fookusesse robotiseerimine, mis nõuab töötajate kaasamisel uut lähenemist.

„Kindlasti peab olema valmis plaan, kuidas sa uuendusi ellu viima hakkad, ja kindlasti peab valmis olema ka selleks, mis juhtub siis, kui see plaan paika ei pea. Oluline on see, et projektimeeskonnas oleks suund inimestele ja lisaks teatud üleressurss, ei saaksid ettetulevaid probleeme lahendada," sõnas ta.

Aruteluring leidis aset konverentsil ja messil "Tark tööstus 2023". Vestlust juhib Aigar Vaigu.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.