Allar Jõks riigikogus toimuvast: jutud mingisugusest kriisist on üle pingutatud

Endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et obstruktsioon ongi riigikogu Foto: Liis Treimann

Jutt, et oleme mingisuguses kriisis, on üle pingutatud, rääkis endine õiguskantsler, Soraineni partner, vandeadvokaat Allar Jõks olukorrast parlamendis.

Jõks ütles neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praegu ei ole riigikogus põhiseaduslikku kriisi, nagu mõned riigikogu liikmed on väitnud. Riigikogu töö Jõksi sõnul ju käib ja parlamendierakondadel on võimalik leida kokkulepe.