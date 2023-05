Everaus Kinnisvara juht: lume sulamisega sulasid ka ostjate soovid ja tahtmised

Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik sõnas, et kallima otsa kinnisvara läheb isegi paremini kaubaks. Foto: Everaus Kinnisvara

Lume sulamisega sulasid ka kinnisvara ostjate soovid ja tahtmised: tundub, et inimesed hakkavad harjuma selle uue olukorraga, nagu on kõrgemad intressid, rääkis Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik.

Muttik sõnas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et olukord turul on olnud nagu Ameerika mäed, aga üldist paanikat ei ole. Tehakse küll soodustusi, kuid see on normaalne turuolukord, sõnas ta.