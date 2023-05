Vähetuntud nipp kinnisvara päästmiseks panga raudsest haardest

Vaata, kuidas kerkiv euribor paisutab Sinu laenumakset

Rahandusmaailm on üsna ühel meelel, et Euribori kasv jätkub ka tänavu. Kuna Eestis on üle 190 000 kehtiva eluasemelaenu, siis mõjutab intressitõus otseselt väga suurt osa elanikkonnast; üüriinvestoritel on tulust saamas kulu, kirjutab Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.