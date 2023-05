E-poe müügi kasvatamine läbi Chati ja testimise

Kasulikud nõuanded ärihoone energiakulude kokkuhoiuks

Kas praeguste energiahindade juures on ettevõtetel mõistlik päikesejaamu rajada, kui pikk on päikesejaama tasuvusaeg ja kas energia võrku müümine on mõttekas, on vaid mõned küsimused, mis saavad vastuse Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates, mis keskendub ärihoonete energiatõhususele.

Kas praeguste energiahindade juures on ettevõtetel mõistlik päikesejaamu rajada, kui pikk on päikesejaama tasuvusaeg ja kas energia võrku müümine on mõttekas, on vaid mõned küsimused, mis saavad vastuse Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates, mis keskendub ärihoonete energiatõhususele.