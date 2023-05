Nordea: nullheitmega ettevõtteks väikeste, aga järjepidevate sammudega

Nii Nordea tippjuhid kui nõukogu panustavad kestlikkuse eesmärkide elluviimisesse, tõid saates välja Nordea Eesti äriarendaja Sirli Saar ja personalijuht Jaana Pedras. Foto: Äripäev

Nordea 2050. aastaks seatud eesmärk on olla nullheitmega ettevõte. See siht tundub küll kauge, kuid valikuid ja otsuseid selle saavutamiseks tehakse iga päev, olgu selleks kontoris prügi sorteerimine ja selle sisu mõõtmisega alustamine või pangateenuste kogu eluringi digitaalseks viimine.

Mida tähendab jätkusuutlikkus panganduse mõistes? Kuidas kasutada andmeid nii töötajate heaolu parandamiseks kui ka ettevõtte jätkusuutlikumaks muutmiseks? Mida kliendi jaoks tähendab vastutustundlik pank? Sellest ja paljust muust räägivad saates Nordea Eesti äriarendaja Sirli Saar ja personalijuht Jaana Pedras.

Andmete kogumisest rääkides tõdevad nii Pedras kui Saar, et kuigi juba pikemat aega on andmeid kogutud, siis alles hiljuti on toimunud oluline muutus mõtteviisis ja vaadatakse rohkem ka andmete sisse – mida need meile ütlevad, kuidas efektiivsemalt juhtida nii ettevõtet kui inimesi. Ka sellest, kuidas suured muutused saavad alguse eelkõige ettevõtte töötajatest ja nende initsiatiivil, tuleb saates pikemalt juttu.

Samuti räägime, milliseid keskkonnaalaseid eesmärke on Nordea endale seadnud ja kuidas läheb eesmärgi “2050. aastaks nullheitmega ettevõtteks” suunas liikumine.

Saadet juhib Sigrid Hiis.