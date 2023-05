Ülikooli vilistlased asuvad peagi lahendama suurt probleemi kõrghariduses

Rein Linnu nimelise stipendiumifondi loojad Ruuda ja Lauri Lind. Foto: Erakogu

Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu on võtnud endale eesmärgi koguda kümne olulise professuuri tarbeks miljoneid eurosid. Seda selleks, et luua eestikeelsete professorite ametikohad ja sedaviisi arendada erialasid, kus meil on puudus käes – näiteks inseneerias.

Saates tuleb juttu ülikooli ja ettevõtete koostööst tulevikutähtede ja -projektide toetamisel. TTÜ Arengufond andis äsja välja stipendiume rohkem kui 160 000 euro väärtuses. Räägime saates, kes on need ettevõtted, kes tudengeid ja ülikoole ning kõrgharidust erinevatel viisidel toetavad. Mis on nende motivatsioon? Kuidas on võimalik lisaks raha andmisele panustada?

Külalisteks on Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu juhatuse ja Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi nõukogu liige Ergo Metsla ja TTÜ Arengufondi juhataja Elinor Toming. Saadet juhib Tõnu Einasto.