8 senti miinust mõnel üksikul päeval ei hirmuta küll ühtegi päikesepaneeli investorit

Rahulolevad päikesepaneelide investorid Peep Abel ja Kalle Aron ei karda, et nad suvise aja elektri miinushindade tõttu kitsikusse jäävad. Elektrit saab päiksepaneelidega endiselt ka kuumimatel päevadel toota nii, et plussi jääd. Kui vahel harva tuleb ka mõni sent peale maksta, siis see ei morjenda kedagi. Foto: Anu Lill

Investor Peep Abel tõi oma eramaja päikesepaneelide kogemustest esile, et päevasel ajal, mil elektri hind oli miinuses ja ta pidi oma päikeseenergiat võrku müües võrgutasu peale maksma, sai tema vaid kaheksa senti miinust ühe päeva jooksul. See summa ei tundu talle üldse nii õudne, et paneelidest loobuda.

8 senti mõnel üksikul päeval elektri võrku müümise eest peale maksta ei tee investoreid veel vaeseks. Seda meelt on ka Scandiumi partner ja innovatsioonijuht Kalle Aron, kes on juba viis aastat Scandiumi kortermajade arendustes päikesepaneelidega tegelenud ja tema sõnul on praeguse odava elektri hinna ajal selgelt paljastatud "kaabuga" poliitikute valed, kes ütlesid eelmisel aastal, et elekter on kallis rohepöörde tõttu.