Lahendus kitsaskohale teeninduses: tehisintellekt tuvastab sinu äri arengupotentsiaali

Feelingstreami asutaja ja tegevjuht Terje Ennomäe ja saatejuht Keit Ausner. Foto: Äripäev

Üks tulemuslikumaid vahendeid teeninduskvaliteedi parandamiseks on tehisintellekti kaasamine, mis võimaldab suure hulga kliendisuhtluse andmete analüüsimist ja äriliselt oluliste teemade tuvastamist, rääkis raadiosaates "Teeninduse teejuht" Feelingstreami asutaja ja tegevjuht Terje Ennomäe.

Tema sõnul on hulgaliselt põnevaid võimalusi tehisintellekti abil kõnede, e‑kirjade ja muu tekstilise suhtluse analüüsimiseks, mida veel laialdaselt ei kasutata. Kogutud andmeid saab kasutada ärianalüüsiks ning teeninduskvaliteedi parandamiseks, saates toob Ennomäe näiteid, kuidas seda juba tehtud on. Ta rõhutas, et andmeid niisama koguda ei ole mõtet ning mõõdikute taga peaks olema kindel eesmärk.

Saates arutati veel teeninduskvaliteedi valdkonna trende ja tulevikusuundi, kus tehisintellekt ja andmeanalüüs mängivad üha suuremat rolli. Ennomäe tõi välja, et ettevõtted peaksid olema teadlikud nendest suundumustest ning kasutama tehnoloogiat ja andmete analüüsi võimalikult targalt, et tõsta teeninduskvaliteedi taset ja vähendada vigu.

Saadet juhib Keit Ausner.