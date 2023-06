Festivalikorraldajal on raske toetajaid leida, lootust annab veel piletimüük

Viru Folgi korraldaja Peep Veedla ütles, et festivalikorralduses on ta hinnatõusu mõju enim tajunud rahastuse ehk sponsorite languses. Veedla tõdes „Turismitunni“ saates, et nii vähe toetajaid pole Viru Folgil veel varem olnudki.

