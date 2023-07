Rain Rannu tahab teha asju, mida keegi teine ei teeks

Rain Rannu konverentsil Äriplaan 2021. Foto: Raul Mee

Ingelinvestor ja filmitootja Rain Rannu ütles Äripäeva raadio hommikuintervjuus, et kui soovid teha edukat idufirmat, tuleb otsida midagi unikaalset ja erakordset.

„Edu mudel ei ole see, et teed kõike samamoodi, nagu teised on varem teinud. Edu mudel on see, et pead otsima midagi unikaalset ja erakordset, mida enamik ei tee,“ rääkist Rannu nädalavahetusel Investeerimisfestivalil salvestatud intervjuus.