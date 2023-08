Üha enam perefirmasid hakkab põlvkonda vahetama

Äripäeva pereettevõtjate aastakonverentsi juht Jana Palm Foto: Simo Sepp

Kuna Eesti riik on nii noor, siis firmad on alles jõudnud ajastusse, kus hakatakse ettevõtteid nooremale põlvkonnale üle andma, rääkis pereettevõtjate aastakonverentsi juht Jana Palm.

"Oleme kogunud juba üle 300 pereettevõtja," sõnas Palm, kes korraldab nädala pärast toimuvat pereettevõtete konverentsi. Ta lisas, et pereettevõtjaid, kes veel ei tunnista, et nad on perefirmad, on väga palju.