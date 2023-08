Allan Kaldoja tegi “bossi poja” jutule kiire lõpu

Allan Kaldoja, kes on isa automüügifirmas Silberauto ka müügidirektorina töötanud, on pereäri ülevõtmise kohustusest siiski kõrvale astunud. “Seda, et nüüd peaksin elu lõpuni seal töötama, oleksin ma näinud raske kohustusena,” ütles ta.

