Roosaare LHV võlakirjade märkimisest: arvan, et tuleb kõigile suur üllatus

Investor Jaak Roosaare avaldas, mis investeeringuid tema portfellist leiab. Foto: Andras Kralla

Kuna huvi LHV sel nädalal välja kuulutatud võlakirjaemissiooni vastu on suur, siis lõpuks võib iga investor saada kätte vaid ühe võlakirja, arvas investor ja ettevõtja Jaak Roosaare.

“Ma ei tea ühtegi oma sõpra või tuttavat, kes ei plaaniks seda märkida. Arvan, et see saab kõigile üllatus olema, kui suur huvi selle vastu on. Võib-olla ainuke vastuargument on see, et ma lävingi inimestega, kes investeerimisega tegelevad,” rääkis Roosaare Äripäeva raadio hommikuprogrammis.