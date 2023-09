Sikkut riigieelarvest: räägime maksumuudatustest ja investeeringute edasi lükkamisest

Äripäev eetris: valitsus mängib ohtlike mõtetega

See, et valitsus arutleb, kas ja kuidas konfiskeerida Vene numbrimärkidega autosid Eestis, on populistlik ja ohtlik, leidsid ajakirjanikud arvamussaates „Äripäev eetris“.

