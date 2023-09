Äripäev eetris: valitsus mängib ohtlike mõtetega

Vene numbrimärkidega autode konfiskeerimine pole põhjendatud, leidsid ajakirjanikud saates "Äripäev eetris". Foto: Andras Kralla

See, et valitsus arutleb, kas ja kuidas konfiskeerida Vene numbrimärkidega autosid Eestis, on populistlik ja ohtlik, leidsid ajakirjanikud arvamussaates „Äripäev eetris“.

Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi märkis, et otsus keelata Vene numbrimärkidega autode sisenemine Eestisse on arusaadav. „Iseenesest hea sõnum, et Putini sõda mõjutab kõiki Venemaa kodanikke ja teeb nende elu ebamugavaks,“ ütles ta.