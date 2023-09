Artikkel

Kaido Somelar: elukondliku kinnisvara ehitus kukkus 60-80%, ent leidub asendus

Ehitustrusti juht Kaido Somelar konverentsil Äriplaan 2024. Intervjueerimas ajakirjanik Kristjan Kurg (paremal). Foto: Andres Laanem

Kinnisvarasektoris on elukondliku kinnisvara ehitus kukkunud 60-80 protsenti, see on asendunud aga kaitsetaristuga, rääkis Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar Äripäeva raadios.

Somelar ütles siiski, et kogu ära kukkunud maht kaitsetaristuga veel asendunud ei ole. Ehitustrust praegu sõjataristut ei ehita, ent tal on heameel, kui seda teevad konkurendidki. Siis tekib neile teisest otsast tööd.