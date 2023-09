Hooldekodude rajaja: igaüks tahab oma maa eest miljonit

Martin Kukk Käru hooldekodus käesoleva aasta kevadel. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Südamekodude ASi nõukogu esimehe Martin Kuke sõnul saavad nad hooldekodude arendajana paari nädala tagant pakkumisi maatükkidele, mille hinnad on kaunis krõbedad.

„Pakutakse maid, kuhu kuhu võiks väga hästi sobida hoolekandeasutuse ehitamine,“ rääkis Martin Kukk saates "Kinnisvaratund". „Me viisakate inimestena alati kuulame ära, aga kui läheb jutuks, et mis seal on maa väärtus, siis tavaliselt on see maa päris kallis,“ selgitas Kukk ja märkis, et ei taha numbritesse laskuda, ent lisas samas, et "eks igaüks tahab oma maa eest miljoni saada“.

Kinnisvara arendamine, projekteerimine ja ehitamine on Kuke sõnul üldiselt teatud lõikudes läinud aasta-pooleteise taguse ajaga võrreldes mõnevõrra odavamaks ning toob konkreetse näite aastatagusest ajast, kus pooleks aastaks pandi Tartus uue eakate kodu ehitus kõrgete ehitushindade tõttu seisma. „Otsus õigustas ennast, kuna hiljem saadud hinnapakkumised tõid säästu mitusada tuhat eurot.“

Saates uurimegi, kuidas käib hooldekodude äri – millised on nõuded, kuidas toimub selles valdkonnas hoonete haldamine ja majandamine üldiselt, millised on kasumlikumad omandivormid, kas hooldekodude äri tähendab ka hoonete omamist või pelgalt haldamist? Uurime ka, kuidas tullakse toime kasvavate kuludega, kuidas oma äri finantseritakse ning ka seda, milline on tootlus.

Saatejuht on Lauri Leet.