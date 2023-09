Fontes: oma enesearengu eest vastutame me ise

Piret Jamnes.

"Meil on olemas remondifond, millest katame, et meie kodu oleks korras. Samuti on meil puhkusefond, kuhu paneme raha reiside jaoks, mõeldes kõigele alates lendudest kuni hotellideni. Kuid miks meil pole sarnast fondi enda enesearenguks," arutleb saates "Minu karjäär" Fontese juhatuse liige ja arendustiimi juht ning Tallinna Ülikooli karjäärinõustamise lektor Piret Jamnes.

“Igaüks teab sisimas, millist elu nad tõeliselt soovivad elada ja milline karjäär neile tähendusrikas on. Kuid selle teekonna võtmeks on teadlikkus ja vastutus oma arengu eest. Kuidas saame planeerida oma arengut ja õppimist? See hõlmab nii õppimist töökohal, kus iga uus projekt on õppevõimalus, kui ka vajadust omandada ametlikke teadmisi ja sertifikaate. Mõned ressursid on tasuta, näiteks veebikursused ja iseseisev õppimine, kuid teinekord võib vaja minna ka investeeringuid enda arengusse. Kas oleme valmis võtma vastutuse oma enesearengu eest?” küsib Jamnes.

Samuti on saates juttu karjääriplatoost ning sellest, kuidas seda ära tunda. “Kas sa tahad hommikul tööle minna või oma arvutit lahti teha? Kas sul on see meeldiv õhin ja ootus mõnede projektide ees? Kuidas suhtud oma töökaaslastesse? Kas imetled neid või tunned, et saad neilt õppida? Need küsimused aitavad sul ausalt hinnata, kus sa hetkel oma karjääris seisad. Seega räägi oma juhiga, püüa teha oma elu huvitavaks ja vaata aeg-ajalt kaugemale, et näha, kuhu oled jõudnud suures pildis,” toob Jamnes välja mõned näited, kuidas karjääriplatood ära tunda.

Lisaks räägime saates võimekusest ning kas vaid sellest piisab, et edukas olla. Ka tuleb juttu värvatavusest ehk employability'st ning sellest, kuidas hinnata oma väärtust tööturul.

Saadet juhib Sigrid Hiis.